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توك شو

360 مليون مشاهدة.. أحمد شيبة: آه لو لعبت يا زهر عرفتني الترند.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 05:11 ص
المطرب الشعبي أحمد
المطرب الشعبي أحمد شيبة
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البهي عمرو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه كان لا يتفاعل على السوشيال ميديا، موضحًا أن أغنية آه لو لعبت يازهر حصلت على ملايين المشاهدات.


وأضاف أحمد شيبة في حواره التلفزيوني ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، أن أغنية "آه لو لعبت يا زهر" كانت ترند فترات طويلة.


وتابع أحمد شيبة "لما كان حد بيقولى أنك ترند كنت بستغرب عشان مكنتش أعرف يعنى أيه ترند.. الأغنية حصلت على 360 مليون مشاهدة".


ولفت أحمد شيبة إلى أنه سعيد بحب الناس له، وهذا أهم من المال، موضحا أنه سيقوم بعمل قناة يوتيوب فى الفترة المقبلة، ونشر جميع الأغانى الخاصة به من خلالها.


وغنى أحمد شيبة أغنية "آه لو لعبت يا زهر" وتفاعل الإعلامى وائل الإبراشي معه.


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