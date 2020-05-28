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أخبار البلد

فحوصات وعزل صحي.. وزيرة الصحة تطمئن على الفرق الطبية المصابة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 12:45 ص
هالة زايد
هالة زايد
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محمد غالي
حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان مساء أمس، الأربعاء، على التواصل هاتفيًا مع عدد من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل والحميات والصدر، واطمأنت على حالتهم الصحية، وراجعت معهم الفحوصات اللازمة التي تم إجراؤها لهم، وتطبيق بروتوكولات العلاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على الاستماع إلى الأطباء ومعرفة أماكن تواجدهم بمستشفيات العزل، ووجهت على الفور بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، ونقل من لم يتم نقلهم لمستشفيات العزل، إلى الأماكن المخصصة للفرق الطبية بتلك المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتوفير كل سبل الراحة لهم.

وأشار "مجاهد"، إلى أن تواصل الوزيرة مع الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا كان في إطار حرصها على دعمهم ورفع الروح المعنوية لهم، والاطمئنان على حالتهم الصحية متمنية لهم الشفاء العاجل.

وأكد أنه من المقرر أن تستكمل وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تواصلها مع عدد من الصيادلة وأعضاء هيئة التمريض وباقي الفرق الطبية المصابة بفيروس كورونا تباعًا، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتذليل أي تحديات قد تواجههم.

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