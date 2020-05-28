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أخبار البلد

الرعاية الصحية: استخدام منصات UMAMI الرقمية لتوعية الفريق الطبي بـ كورونا الأسبوع المقبل

الخميس 28/مايو/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، بدء تطبيق البروتوكول الموقع مع شركة UMAMI للتطوير والتعليم الإلكتروني بدءًا من الأسبوع القادم للعاملين بالهيئة.


وأوضحت الهيئة، أن التطبيق سيتوفر عبر منصة شركة umami للتطوير والتعليم الإلكتروني، ويعمل بحساب وكلمة مرور، يحصل عليها الفريق الطبي للدخول للمنصة.

ووقعت الهيئة العامة بروتوكول تعاون ثنائيًّا مع شركة UMAMI للتطوير والتعليم الإلكتروني، بهدف توعية المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد بطرق الوقاية والتعامل الأمن مع الفيروس لضمان حماية الأطقم طبية وأطقم التمريض والإداريين من الإصابة.


وأوضحت الهيئة، أن البروتوكول الثاني تنتجه شركة UMAMI ببرنامج تدريب إلكتروني مصور بعنوان "الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، يعرض على منصة UMAMI  للتعليم الإلكتروني.


وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تدريس البرنامج التدريبي للفريق الطبي من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية مجانًا، بهدف رفع الوعي والتدريب على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الإصابة به.


ووفقًا للبروتوكول الموقع ايضًا تقوم شركة UMAMI E-Learning Solutions بإنتاج مادة علمية على شكل حلقات توعوية إلكترونية يتم عرضها على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد عبر صفحتها على شبكة الفيسبوك، وكذلك الصفحة الرسمية للشركة على شبكة فيسبوك، في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة  بهدف توعية الفريق الطبي بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و رفع الوعي بإجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفصل.


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