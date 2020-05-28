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أخبار العالم

1003 إصابات جديدة بـ فيروس كورونا في باكستان

الخميس 28/مايو/2020 - 08:45 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 1003 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60154.

كما أعلنت وزارة الصحة الباكستانية تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1240.

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وحذرت دراسة أعدتها منظمتا "اليونيسف" و"سايف ذي تشيلدرن" نشرت اليوم الخميس من أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 قد تدفع ما يصل إلى 86 مليون طفل إضافي للفقر بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت "اليونيسف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) و"سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) في بيان مشترك أوردته قناة "فرانس 24" الفضائية إن الدراسة أظهرت أن إجمالي عدد أطفال الكوكب الذين يعانون من الفقر سيبلغ بحلول نهاية هذا العام 672 مليون طفل، بزيادة بنسبة 15% عن العام الماضي.

وأوضح البيان أن ثلثي هؤلاء الأطفال تقريبًا يعيشون في دول أفريقية تقع جنوب الصحراء الكبرى ودول أخرى في جنوب آسيا.

ووفقا للدراسة التي استندت إلى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإلى معطيات ديموغرافية في حوالى مائة دولة فإن الزيادة الأكبر في عدد الأطفال الذين سيعانون من الفقر بسبب الجائحة ستحدث في أوروبا وآسيا الوسطى.

ونقل البيان عن هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف قولها إن "حجم الصعوبات المالية التي تواجه الأسر يهدد الإنجازات التي أحرزت منذ سنوات في مجال الحد من فقر الأطفال وحرمانهم من الخدمات الأساسية".
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