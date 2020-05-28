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سيارات

تجنب هذه الأخطاء أثناء ازدحام المرور

الخميس 28/مايو/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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اماني نوار
هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها بعض قائدي السيارات تتسبب في الزحام، بالإضافة إلى التكدس المعتاد على الطرق أوقات الذروة.


سنجد أن أكثر الأشياء التي تثير غضب معظم سائقي السيارات، هو قيام أحد السائقين بالسير بسيارته في  الحارة اليسرى من الطريق والمخصصة للسرعات الأعلى دون أي محاولة للعبور.


كما كشفت بعض الدراسات بعالم السيارات أن سير السيارات بسرعة أقل من السيارات الأخرى على الطريق ستكون نتيجته تكدس مروري في إحدى الحارات.


وسنرى أنه عندما تتوقف حارة عن السيرة فيلاحظ على بعض قائدي السيارات محاولات انتقالهم للحارة للمجاورة، والتي ربما تسير بشكل أفضل.


ونصح بعض الخبراء في مجال عالم السيارات بأن يتم ترك مسافة جيدة وليس مبالغا فيها بين سيارتك والسيارة الأخرى المتواجدة أمامك، لذلك يساعد على تقليل احتمالات الحوادث في حالة توقف إحدى السيارات بشكل مفاجئ.


وتساهم هذه الطريقة في تفادي حدوث  أي مشاكل على الطريق، بالإضافة إلى سلسلة من الاصطدامات الخلفية بين السيارات، وبالتالي توقف الطريق خلفها.
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