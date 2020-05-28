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حوادث

مصرع طالب وإصابة صديقه على يد جارهم بالدقهلية

الخميس 28/مايو/2020 - 12:13 م
الضحية
الضحية
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همت الحسينى
شهدت قرية البقلية بمحافظة الدقهلية جريمة بشعة حيث أقدم شخص على قتل طالب بالإعدادية طعنا بسكين وإصابة صديقه بإصابات خطيرة.
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ادارة النجده يفيد بمصرع كريم عادل 16 عامًا مقيم قرية البقلبه التابعة لمركز المنصورة. اثر طعنه بسكين وإصابة صديقه باصابات خطيره ويدعى كريم ايضا 16 عاما.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصوره الى مكان الواقعه وتبين ان القاتل جار المجنى عليه ويدعى محمد المرسى ٣٥ عاما .

وبسؤال شهود عيان اكدوا ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليه وصديقه ، قام على اثرها الجار بضرب الطالب بسكين بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته وأثناء دفاع صديقه عنه قام بضربه هو الآخر وطعنه مما أدى لإصابته بإصابة خطيرة وتم نقله للمستشفى.

تم القبض على القاتل والتحفظ على أداة الجريمة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
مصرع طالب وإصابة صديقه على يد جارهم بالدقهلية
مصرع طالب وإصابة صديقه على يد جارهم بالدقهلية
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