مصرع طالب وإصابة صديقه على يد جارهم بالدقهلية

الدقهلية إخطارًا من ادارة النجده يفيد بمصرع كريم عادل 16 عامًا مقيم قرية البقلبه التابعة لمركز المنصورة. اثر طعنه بسكين وإصابة صديقه باصابات خطيره ويدعى كريم ايضا 16 عاما.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصوره الى مكان الواقعه وتبين ان القاتل جار المجنى عليه ويدعى محمد المرسى ٣٥ عاما .

انتقل ضباط مباحث مركز المنصوره الى مكان الواقعه وتبين ان القاتل جار المجنى عليه ويدعى محمد المرسى ٣٥ عاما .





وبسؤال شهود عيان اكدوا ان مشاجرة نشبت بين المتهم والمجنى عليه وصديقه ، قام على اثرها الجار بضرب الطالب بسكين بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته وأثناء دفاع صديقه عنه قام بضربه هو الآخر وطعنه مما أدى لإصابته بإصابة خطيرة وتم نقله للمستشفى.



