الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لمرتلي إيبارشية حلوان والمعصرة

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمقر المطرانية، وذلك في إطار اللقاء الأبوي الدوري الذي يجمعه بمرتلي كنائس الإيبارشية.

خلال اللقاء، ألقى نيافته كلمة روحية ركزت على الجوانب الآتية: -

• أهمية صلاة المخدع الشخصية للمرتل كركيزة أساسية لخدمته.

• ضرورة المداومة على ممارسة سر التوبة والاعتراف.

• متابعة النمو الروحي للمرتلين بما ينعكس على أدائهم داخل الكنيسة.

وفي لفتة محبة، قدم المرتلون التهنئة لنيافته بمناسبة العيد الثاني لتجليسه على كرسي الإيبارشية، معربين عن تقديرهم لرعايته الدائمة واهتمامه بتطوير الخدمة.