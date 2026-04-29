مناقصة عامة لتنفيذ مشروع سكني لنقابة صيادلة مصر بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن طرح مناقصة عامة لتنفيذ مشروع التجمع السكني الخاص بها على قطعة الأرض رقم (30) – المرحلة الأولى، بعدد (4) عمارات سكنية نموذج (B)، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لإقامة مشروع عمراني متكامل، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (216) لسنة 2022 والمعدل بالقرار رقم (425) بتاريخ 8/4/2025.

وتدعو النقابة شركات المقاولات العامة والخاصة المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء (فئة أولى) لشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية والرسومات الخاصة بالمشروع. ويشمل المشروع تنفيذ عدد (4) عمارات سكنية بإجمالي (64) وحدة سكنية.

تنفيذ مشروع سكني لنقابة صيادلة مصر

تسحب كراسة الشروط من مقر النقابة العامة لصيادلة مصر الكائن بـ 6 شارع الحديقة – جاردن سيتي – القاهرة، خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتبارا من 29 /4 /2026، مقابل مبلغ 5000 جنيه.

وقد تحدد يوم 4 /5 /2026 لعقد جلسة الاستفسارات، على أن يكون آخر موعد لتقديم العطاءات وفتح المظاريف يوم 10 /5 /2026 في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر النقابة.

وتقدم العطاءات في مظروفين منفصلين (فني ومالي)، على أن يتضمن المظروف الفني خطاب ضمان (تأمين ابتدائي) بقيمة 1.5 مليون جنيه،

يستكمل إلى 5% من إجمالي قيمة العطاء في حالة الترسية خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، على أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وباسم النقابة العامة لصيادلة مصر وساريًا لمدة 5 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية.

ويستبعد أي عرض غير مستوفٍ للشروط، وتخضع هذه المناقصة لأحكام قانون التعاقدات رقم (182) لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ولائحة النقابة العامة لصيادلة مصر.