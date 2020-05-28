الذكرى 70 لتأسيس الموساد.. 3 طرق لمخابرات إسرائيل في تنفيذ الاغتيالات

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس مقالًا للكاتب "يوسي ملمان" فى الذكري الـ70 لتأسيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" حول خطط إسرائيل فى إغتيال أهدافها.





وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى طرق 3 رؤساء موساد سابقين فى الاغتيال وهما "ناحوم ادموني وداني يتوم وتمير بردو".





اقرأ أيضًا:

وتشمل الطريقة الأولى: التصفيات التي ينفذها الموساد خلال عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في سوريا ولبنان.





وتضمن الطريقة الثانية: التصفيات التي ينفذها الشاباك، بالجملة، بواسطة الطائرات، في فترة الانتفاضة الثانية فى الضفة الغربية وقطاع غزة.





أما الطريقة الثالثة، المنسوبة للموساد، الخاصة بالوحدة 504 وهي من الوحدات الخاصة خارج إسرائيل وتنتمي إلى هذه المجموعة سلسلة طويلة من التصفيات المنسوبة لإسرائيل في الشرق الأوسط مثل "لبنان، والأردن، وإيران، ودبي، وسوريا"، وفي قارة آسيا "ماليزيا" وفي قارة إفريقيا "تونس"، أو في قارة أوروبا أمثال "إيطاليا ومالطا والنرويج وفرنسا وقبرص واليونان".

وأشارت "هآرتس" إلى طريقة اغتيال "محمود المبحوح" في القيادي في حركة حماس، بداية 2010 في دبي واغتيال "أبو جهاد" نائب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في تونس في العام 1988 واغتيال النادل المغربي "أحمد بوشيقي"، الذي قتل في ليلهامر على أيدي الموساد في 1973 بسبب خطأ في التشخيص.





وفي العام 1997 اعترفت إسرائيل بأن الموساد حاول اغتيال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحماس في السابق بحقنة سم، وأرسلت إسرائيل مضاد السم إلى عمان الذي أعد في تل ابيب لإنقاذ حياته.

وقالت "هآرتس" انه تم تأسيس عدة لجان من أجل تقسيم الصلاحيات بين أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشكل عام وتم التوصل إلى عدة تفاهمات سميت "المجناكارتا 1" و"المجناكارتا 2".