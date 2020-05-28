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محافظ بني سويف: نوفر كل الدعم للأطقم الطبية للحماية من كورونا.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 05:10 م
محمد غنيم محافظ بنى
محمد غنيم محافظ بنى سويف
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أسامة علي

قال محمد غنيم محافظ بنى سويف، إن المحافظة تقدم كل الدعم للأطقم الطبية، من خلال توفير المستلزمات الوقائية لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء تأدية عملهم.


وأوضح محافظة بنى سويف، خلال حديثه لفضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع مديرى المستشفيات بالمحافظة، لافتا إلى ان المحافظة أعدت دورا كاملا للأطقم الطبية فى المدينة الجامعية حال إصابة أى منهم بفيروس كورونا.


وهنأ محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة، مؤكدا أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدا وتبذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن.


وأكد محافظ بنى سويف أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تماما لتنفيذ مهامها ومسئولياتها تجاه ادارة الأزمة، وأن هذا الملف له أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من رئاسة مجلس الوزراء.

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