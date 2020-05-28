ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان.. صور

يقدم موقع "صدى البلد" الإخبارى خدمة إلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للتعرف على أسماء الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية الخمس.





كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان اعتمد اليوم نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5% بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ووجه التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية.





وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.





واقرأ أيضًا :





وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة الاستعداد من الآن لإمتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية.









ووجه محافظ أسوان بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش للمدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة.





من جانبه صرح عبد الكريم لطفى بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألفا و 14 طالبا وطالبة حيث ألتزم بتقديم الأبحاث نفس العدد ، فيما إجتاز منهم 23 ألفا و889 طالبا وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات.







