نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان.. ادخل على هذه الروابط

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة إلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان للتعرفع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، من خلال الدخول على هذه الروابط للإدارات التعليمية الخمس:













واعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5 % وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، حيث وجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين فى تقييم المشروعات البحثية.





وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.





وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة الاستعداد من الآن لإمتحانات الثانوية لعامة والدبلومات الفنية.





ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه صرح عبد الكريم لطفى بأن الطلاب الذين قدموا مشروعات بحثية فى الدور الثانى للشهادة الإعدادية بلغ 24 ألف و 14 طالب وطالبة حيث ألتزم بتقديم الأبحاث نفس العدد ، فيما إجتاز منهم 23 ألف 889 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .



