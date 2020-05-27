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تعليم

تعليم دمياط: نتيجة الشهادة الاعدادية فى الرصد الآن

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:07 م
عادل عثمان وكيل
عادل عثمان وكيل التعليم بدمياط
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زينب الزغبي
 أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، ان اعمال كنترول الشهادة الاعدادية مازالت جارية ولم يتم الانتهاء منها بعد وفور الانتهاء سيتم اعلان النتيجة.

ومن جانبه صرح عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن كنترول الشهادة الإعدادية  يقوم بأعمال الرصد  الان على الحاسب، وفور الانتهاء واستخراج النتيجة، سيتم عرضها على الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لاعتمادها ثم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم بدمياط.

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وأكد عثمان، ان هناك لجنة مسئولة عن كنترول الشهادة الاعدادية ومكونة من هشام علوش، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وعصام الناس، رئيس لجنة تقييم الأبحاث للشهادة الإعدادية، وكمال نعناع، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

مشيرا الى انهم يتابعون اتباع معايير تقدير المشروع المتمثلة في "اتباع القالب المعلن للمشروع – تنوع مصادر المعرفة – شمول المشروع لجميع التخصصات وغيرها"، لتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي (اجتياز أو عدم اجتياز)

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