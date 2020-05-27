أحدها من الدقهلية.. إصابة 5 حالات جديدة بكورونا في دمياط

أعلن الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في المحافظة، 4 حالات من المحافظة وحالة قادمه من الدقهلية.





وأشار طلحة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالات ونقلها الى مستشفيات العزل وأخذ مسحات من كافة المخالطين للحالات حيث ان هناك حالة من الحالات المصابة من خارج محافظة دمياط دمياط كانت في زيارة لأقاربها.





اقرأ أيضا:





وأضاف ان عدد حالات الشفاء في دمياط في الفترة الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ وتم خروج حالتين من المدينة الشبابية براس البر.





وناشد طلحة المواطنين بالالتزام خلال الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس ومنع التجمعات والمخالطة والتباعد من اهم الاجراءات الاحترازية.