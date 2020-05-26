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محافظات

ضبط لحوم ودجاج مجمدة غير صالح للاستهلاك بدمياط

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:47 م
ضبط لحوم وفراخ مجمدة
ضبط لحوم وفراخ مجمدة غير صالحة بدمباط
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زينب الزغبي
شنت مديرية التموين بدمياط ،بالتنسيق مع مباحث التموين بدمياط ، عدة حملات على مدار ايام عيد الفطر المبارك ،لضبط الاسواق والسلع الغذائية الغير صالحة لاستهلاك .
أسفرت تلك الحملات على مدار اليومين الماضين ،عن ضبط 35 كيلو لحوم مفروم مجمد باحد المحال التجارية لبيع اللحوم والمجمدات ،ووتبين عدم صلاحيتها لاستهلاك الادمى ،كما تم ضبط 27 كيلو فراخ غير صالحة لاستهلاك الادمى .
ومن جانبه اكد سمير صادق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، ان  الخط الساخن بالمديرية يعمل على مدار ال24 ساعه لتلقي اى شكاوى بالمواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك.
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مضيفا ان هناك حملات يومية على المحال التجارية وبيع المواد الغذائية  بالاشتراك مع مباحث التموين للمرور علي محلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة وعلي  والمحلات التي تقدم اللحوم والاسماك والتفتيش علي صلاحيتها.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الوحدات المحلية ، للمرور علي ثلاجة حفظ اللحوم والاسماك.بالمحافظة ومتابعة السجلات بها والتاكد من رصيد المخزون السلعي من لحوم واسماك ودواجن 
وأوضح انه برغم تطبيق قرارات الحظر والغلق الا ان الحملات التفتيشية مستمرة على مدار اليوم وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين لضبط المخالفين وبيع السلع الغذائية.
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