تضامن دمياط تهنئ أسرة الشهيدين زيدان وأبو الفرح بعيد الفطر

أجرت أسرة العمل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بدمياط ، زيارة لأسرة كل من البطل الشهيد محمد طارق أبو الفرح ،والشهيد رامى زيدان ،أبناء فارسكور ابن فارسكور ، واللذان وهبا روحهما دفاعًا عن أرض الوطن.





ومن جهته، صرح حسام عبد الغفار،وكيل وزارة التضامن بدمياط، ان زياره اهالى الشهداء سواء جيش او شرطة يهدف الى التواصل المستمر مع ذويهم ولتخليد ذكراهم كأبطال ضحوا بأرواحهم فداء وطنهم.





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وأوضح أنه تم تقديم عدد من الهدايا العينية لأسرة الشهيدين من قبل إحدى الجمعيات الخيرية وتقديم التهانئ بعيد الفطر المبارك والتواصل مهم امر وواجب وطنى وانسانى.





واشار ، أن هذه الزيارة تأتي ضمن عدة زيارات لأسر أبطال مصر الشهداء من أبناء محافظة دمياط ؛ لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ، وعرفانًا منا بدور هؤء الأبطال الخالدين في الحفظ على هذا الوطن الغالي .





ودعا كافة المواطنين والجمعيات الخيرية بالتواصل مع اسر الشهداء وتقديم التهانئ لهم في المناسبات العامة عرفانا بتضحيات الشهداء الابرار.