ترامب يعلن تمديد عمل الحرس الوطني لمكافحة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تمديد عمل قوات الحرس الوطني حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.









وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يقوم رجال ونساء الحرس الوطني بعمل رائع في مكافحة فيروس كورونا ".









كورونا ". وأضاف: "سأقرر هذا الأسبوع، تمديد 32 أمرا حتى منتصف أغسطس، حتى يتمكنوا من المساعدة في نجاح جهود التعافي من









وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن حزنه العميق لوصول ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة لأكثر من 100 ألف ضحية.









وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن وصلنا إلى مستوى حزين جدا من وفيات وباء كورونا، بوصولنا لـ 100 ألف حالة وفاة".









وأضاف: "أود أن أقدم تعاطفي وحبي إلى جميع أهل وأصدقاء الضحايا الذين فقدناهم، الرب معكم".









وتابع ترامب في استمرار الهجوم على الصين: "كورونا هدية سيئة من الصين والفيروس يواصل الانتشار".