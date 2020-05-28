أنا متحمس جدا.. حمادة هلال يعلن تفاصيل حفله الأونلاين الأول

أعلن حمادة هلال عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام " عن تفاصيل الحفل كاتبا "أنا متحمس جدا للمشاركة في البث المباشر على OHM، أحلامنا توحد العالم لمدة 24 ساعة، انضموا للحلم معي يوم 29 مايو!".
وكان حمادة هلال طرح الشهر الماضي كليب بعنوان "خلينا متونسين ببعض"، وهى من كلمات محمد البنداري وسلمى رشيد وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر أحمد عبد السلام.
من ناحية آخري تصدر الفنان حمادة هلال لائحة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بكليب أغنيته "جمالها" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها.
- وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ موديل بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة.
وسبق وشاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.