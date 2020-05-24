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فن

بمشاركة منة عرفة.. حمادة هلال يطرح أغنية جمالها على يوتيوب.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 09:51 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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آيه عاطف
قام الفنان حمادة هلال، بطرح فيديو كليب أغنية جديدة  بعنوان "جمالها" بمشاركة منة عرفة، وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"دى جمالها اووه لا لا ... و قوامها اووه لا لا .. خطفتني وعهد الله ... بره الدنيا .. نفسي اكلم ماما ... طيب لا و لا اه 
ضحكت لي هاهاها ... واختفت فى ثانية .. ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش".

كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين .. وشغلي بالى بالى .. انا كده مش عارف اعيش ... نفسي اوصل له .. بس مفيش بنا كلام ... ده قلبة ميت من سنين وكعبه عالى عالى".

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وبدأ الفيديو كليب بعرض مقطع صغير لـ منة عرفة، وهي تغني "شوفت الفار السندق" من فيلم "الحب كده" الذي جمعها منذ سنوات مع حمادة هلال.

أغنية "جمالها" كلمات: ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح، والفيديو كليب من إخراج : أحمد عاطف.
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