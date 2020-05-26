حمادة هلال ومنة عرفة يتصدران التريند بكليب جمالها.. فيديو

تصدر الفنان حمادة هلال لائحة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بكليب أغنيته "جمالها" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها.









وشاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كـ موديل بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها من مرحلة الطفولة.











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وسبق وشاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.











وتقول كلمات الأغنية:



دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا

خطفتني وعهد الله... بره الدنيا



نفسي اكلم ماما... طيب لا و لا اه

ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية

ما تخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش

كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين