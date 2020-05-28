نائبة تسأل الحكومة عن إمكانية حماية الكمامات القماش من الإصابة بكورونا





تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بسؤال للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول انتشار بيع الكمامات المُصنعة من الأقمشة بالأسواق وبيعها للمصريين.





وقالت النائبة فى سؤالها، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة أصدر قرارًا مُؤخرًا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.





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مُتسائلة عن مدى صلاحية استخدام الكمامات المُصنعة من الأقمشة وهل هي تحمي بشكل فعال من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟ وهل هي مطابقة للمواصفات والاشتراطات الطبية للاستخدام؟.





كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه حتى الآن لا توجد أي معلومات كافية لتحديد مدى فعالية استخدام الكمامات القماشية لتجنب الإصابة من فيروس كورونا.