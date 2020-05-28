قبل انتظام العمل الأحد المقبل.. وزير القوى العاملة: ارتداء الكمامات إجباري وتنفيذ إجراءات التباعد للعاملين.. صور

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بتفقد ديوان عام الوزارة، وذلك قبل بدء عودة العاملين للعمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، وبالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين الذين يتم استثناؤهم من القرار.









وتابع الوزير بنفسه إجراءات تعقيم وتطهير جميع إدوار وغرف الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى سوف تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة في أول أيام العمل، موجها بضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولهم ديوان عام الوزارة.









ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل، الأحد المقبل، على أن يتم ارتداؤها بشكل إجباري، فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل.









وأكد الوزير أنه أصدر تعليمات لإدارة الأمن بديوان عام الوزارة بعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديا للكمامة، وتم إرسال تعليمات بهذا الخصوص لمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.









وقال وزير القوى العاملة إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا أنه سوف يتم الكشف على جميع العاملين بالوزارة عند الدخول، فضلا عن المواطنين المترددين عليها، لافتا إلى أن أي عامل أو مواطن مصاب بارتفاع في درجة الحرارة سيتم اتباع جميع التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا"، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.







