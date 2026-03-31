Triumph لإدارة الفنادق وM|A Group تعلنان عن شراكة استراتيجية طويلة الأمد لإنشاء مشروع "Triumph Pyramids Hotel" الفندقي السكني بغرب القاهرة

شراكة
شراكة
أحمد عبد القوى

أعلنت كلاً من شركة Triumph لإدارة الفنادق الرائدة في مجال الضيافة والخدمات الفندقية، وشركة M|A Group الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن شراكتهم الاستراتيجية طويلة الأمد والتي تستهدف إنشاء المشروع الفندقي السكني المتميز "Triumph Pyramids Hotel" بقلب العاصمة السياحية بمنطقة غرب القاهرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بفندق Triumph Luxury بالتجمع الخامس، بحضور السيد المهندس إيهاب شومان رئيس مجلس شركة Triumph إدارة فنادق، والمهندس محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة M|A Group ، ومجموعة من السادة الإعلاميين والصحفيين، وعدد من القادة التنفيذيين بكلا الشركتين.

تمثل الشراكة نقلة نوعية كبيرة لكلا الشركتين في ظل التعاون الحقيقي فيما بينهما لتقديم نموذجًا للتكامل بين خبرة الضيافة ورؤية التطوير، لتقديم مشروع فندقي سكني يعكس أعلى معايير الجودة والتشغيل الاحترافي، ويلبي تطلعات السوق والعملاء، في واحدة من أكثر المناطق السياحية الواعدة التي تحظى بجاذبية كبيرة للاستثمارات المحلية والأجنبية. يتمتع المشروع بموقع استراتيجي فريد من نوعه، حيث يقع على بعد دقائق من المتحف المصري الكبير وبإطلالة مباشرة على الأهرامات داخل نطاق سياحي يحظى باهتمام وتوجيه الدولة لدعم وتشجيع كافة المشروعات الفندقية والسياحية به، ومن المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات.

تأتي هذه الشراكة في إطار خطة متكاملة تعمل من خلالها M|A Group على التعاون مع مجموعة من أكبر العلامات التجارية في قطاع الفنادق. هذا ما أكده المهندس محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة M|A Group ، والذي أعرب عن سعادته بهذه الخطوة الهامة في مسيرة الشركة قائلاً: "سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة فنادق Triumph، والتي تمثل نقلة كبيرة نحو تحقيق رؤيتنا في تطوير مشروعات نوعية تضيف قيمة حقيقية للسوق المصري.

 فنحن نسعى إلى أن يساهم مشروع "Triumph Pyramids Hotel" في دعم رؤية مصر للتنمية العمرانية وخطواتها الحثيثة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وزيادة عدد السائحين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وأن يكون المشروع داعمًا حقيقيًا للتوجهات التي أقرّها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لتنمية القطاع السياحي بمنطقة المتحف المصرى الكبير، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية."

يقدم مشروع Triumph Pyramids Hotel تجربة استثنائية لعملائه في ظل ما يوفره من خدمات فندقية رفيعة المستوى بمواصفات عالمية تحت إدارة وتشغيل شركة Triumph لإدارة الفنادق فضلا عن الموقع المتميز والمخطط الرئيسي والتصميم المتميز للمشروع الذي تحرص M|A Group المالكة للأرض على تقديمه كمطور عقاري ومنفذ حصري للمشروع، إضافة إلى مسؤوليتها عن القطاع التجاري به.

من جانبه، عبر السيد المهندس إيهاب شومان، رئيس مجلس إدارة شركة Triumph لإدارة الفنادق، عن تفاؤله الكبير بهذه الشراكة الاستراتيجية الهامة، وأوضح: "نتطلع إلى العمل مع M|A Group في هذا المشروع المتميز، وتقديم تجربة ضيافة إستثنائية وفريدة تجمع بين الفخامة والراحة والخدمات المتكاملة بخبرة شركة Triumph لإدارة الفنادق، شراكتنا تعكس التزامنا بتطوير قطاع السياحة في مصر وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، بما يعمل على إثراء جهود الدولة في تعزيز صورة مصر على الخريطة العالمية كوجهة سياحية واستثمارية رائدة".

تتمتع M|A Group للتطوير العقاري بتاريخ يمتد لسنوات من الخبرة في صياغة المشروعات التي لا تكتفي بتقديم جدران صماء، بل تخلق مجتمعات استثمارية نابضة بالحياة.

 كما لم تكن الشركة يومًا مجرد مطور تقليدي، بل هي "صانع فرص" يجيد قراءة تحركات السوق المصري؛ حيث تركز محفظة أعمالها على المواقع اللوجستية عالية الطلب، وتنفيذ سلسلة من المشروعات السكنية والفندقية التي تلتزم بالمعايير الهندسية العالمية.

وتواصل شركة Triumph أدارة فنادق مسيرتها الريادية منذ انطلاقتها عام 2007، لترسخ مكانتها اليوم كأبرز علامة فندقية فاخرة في مصر، حيث تلتقي الفخامة بالراحة لتقديم تجارب ضيافة استثنائية لا تُنسى. ومع رؤيتها المستقبلية الطموحة، تلتزم شركة Triumph إدارة الفنادق بمواصلة التوسع وتعزيز انتشار العلامة التجارية وخدماتها الراقية، بما يسهم في دعم قطاع السياحة والضيافة في مصر، وترسيخ مكانة البلاد كوجهة رائدة للفخامة والتميز.

شراكة مصر جديدة

رفع درجة الاستعداد القصوى بالإسكندرية لمواجهة "تقلبات الطقس" غداً الأربعاء

جامعة أسوان توقع بروتوكول لتعزيز فرص التوظيف وربط التعليم بسوق العمل

محافظة القاهرة تعلن تطبيق نظام العمل أونلاين

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

