بعد ارتفاع عدد الإصابات.. الأعراض الصحيحة لفيروس كورونا.. طرق الوقاية وأفضل أنواع الكمامات لمنع تسلل الفيروس

أعراض فيروس كورونا الشائعة والنادرة

طرق الوقاية الأكيدة من منظمة الصحة العالمية

ما تروحش سوق حيوانات.. نصيحة غير معروفة للوقاية من كورونا

هذا النوع من الكمامات الأكثر منعا لتسلل الفيروس





تحول فيروس كورونا في الشهور الأخيرة من مجرد مرض غريب يصيب الصينيين، إلى وباء خطير يهدد البشرية في مختلف بقاع العالم.





وفي ظل هذه الأجواء، تلعب المعرفة دورا كبيرا فى السيطرة على المرض؛ لذا نعرض في هذا التقرير أهم المعلومات المؤكدة عن هذا المرض، وتتضمن أعراض فيروس كورونا بشكل شامل، ونصائح منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بطرق الوقاية من الفيروس.





وذكر موقع " webmd" الطبي أن أعراض فيروس كورونا قد لا تظهر جميعها على شخص واحد، حيث توجد مجموعة واسعة من أعراض فيروس كورونا منها المبكرة والشائعة والنادرة.





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ونعرض فيما يلي قائمة بـ أعراض فيروس كورونا التى يمكن ملاحظتها قبل إجراء التحليل، وهى:

الحمى.. والمقصود بها ارتفاع مستمر فى درجة الحرارة

الشعور بالإرهاق والتعب بدون سبب واضح

السعال سواء كان يصاحبه مخاط أو جاف أى "بدون مخاط"

فقدان الشهية غير المبرر

وجود آلام في الجسم

وجود ضيق في التنفس أو عدم القدرة على التنفس

وجود التهاب في الحلق

معاناة من صداع الرأس غير المبرر

قشعريرة مع وجود اهتزاز للجسم في بعض الأوقات

فقدان حاسة الشم أو التذوق

انسداد في الأنف



الغثيان أو القيء بدون سبب واضح

إسهال بدون وجود سبب لذلك

ضغط أو الم في الصدر بشكل دائم

تغير لون الشفاه أو الوجه للون الأزرق





أما عن علاج فيروس كورونا، فحتى الآن لا توجد طريقة واضحة للقضاء عليه معتمدة من المؤسسات الدولية، ولكن المتفق عليه حتى الآن هى طرق الوقاية منه.





طرق الوقاية من فيروس كورونا طبقا لنصائح منظمة الصحة العالمية:

- استخدام معقم لليدين يحتوي على كحول أو غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم في حال عدم نظافة اليدين.

- تجنب المخالطة اللصيقة بأي مريض.

- عدم مشاركة الأطباق ولأكواب وأغطية الفراش والأدوات المنزلية الأخرى خاصة إذا كنت مريضًا.

- تنظيف وتطهر الأسطح التي تلمسها باستمرار.

- لا تذهب للعمل أو المدرسة أو الجامعة والمناطق العامة إذا كنت مريضا.

- لا تتناول اللحوم والأعضاء الحيوانية النيئة أو غير المطهية جيدًا.

- لا تقترب من الحيوانات الحية إذا زرت أسواق الحيوانات الحية في المناطق التي ظهرت بها إصابات جديدة بفيروس كورونا.





هذا النوع من الكمامات الأكثر منعا لتسلل الفيروس



بعد التشديد على ارتداء الكمامات، أى من الأنواع الأفضل والأوفر للمواطن المصري الفقير.







وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد قام باحثون كنديون بدراسة حول الأقنعة القماش، واتضح أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.





وأفاد الباحثون الكنديون أن أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأوضحوا أن الأقمشة المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شرط أن تكون مكونة من عدة طبقات، لأنها تمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.





وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن أقنعة القماش تقلل من انتقال الفيروس نفسه، لكن تشير الأدلة إلى تأثير ارتداء قناع الوجه المصنوع من القماش في تقليل تلوث الهواء والأسطح برذاذ السعال والكحة والعطس.





وقال الباحثون إن أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99% والتي تستقر وتلوث الأسطح.







وفي حين عدم ضمان الباحثين أن الأقنعة القطنية ستمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن هذه الدراسة أوضحت أن ارتداء الأقنعة القماشية يساعد على حظر الجزيئات المعدية بشك كبير.





وكان مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعهد الصحة العامة الأمريكي، دعيا إلى ارتداء الأقنعة المصنوعة من قماش الموسلين والفلانيل في الأماكن العامة.





من جانب آخر، أفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأن إمدادات الأقنعة الجراحية (وغيرها من المعدات الواقية) يمكن أن تنفد خلال الوباء، ما يعني قلة توافر الأقنعة للأشخاص في الولايات المتحدة.





وقالت الوكالة في بيان بعنوان Trusted Source: "تدرك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه مع استمرار توسع تفشي COVID-19 على مستوى العالم ، فإن سلسلة التوريد لهذه الأجهزة ستستمر في الضغط إذا تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة".





وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة".





أفضل المواد للأقنعة محلية الصنع



وفقًا لـ LaBrot، فإن القناع الجراحي (ليس N95) يقوم فقط بتصفية حوالي 60 إلى 65 بالمائة من الجسيمات، وهو أمر طبيعي لهذا النوع من القناع.





ويوضح أنه باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجاما الفانيلا، يمكنك صنع قناع يوفر ما يصل إلى 60 بالمائة من الترشيح.





ويؤكد أن "أي شخص يمكنه معرفة ذلك"، وأن "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة لمعرفة مدى جودة المادة التي يمكن تصفيتها، "ارفعه إلى الضوء، إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش، فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله، لذلك، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالًا، كلما كانت أكثر سمكًا، كلما كانت أكثر كثافة، زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل".







كما أن القمصان القطنية والبيجاما ليست الخيارات الوحيدة، يمكن تصفية الخيارات الأخرى بشكل أفضل.