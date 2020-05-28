تشبه النزلة المعوية .. أعراض فيروس كورونا على الجهاز الهضمى

قال الدكتور عمرو المستكاوي، استشاري الكبد والجهاز الهضمى، إن أعراض الجهاز التنفسي من أبرز العلامات التى تدل على الإصابة ب فيروس كورونا المستجد و التى قد تؤدى إلى التهاب رئوي حاد.





وأشار عمروالمستكاوي إلى أن فيروس كورونا يستهدف فئات أكثر من غيرها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولكن لا يعرف الكثيرون أنه نسبة ٤٩% من المصابين بفيروس كورونا تكون الأعراض لديهم فى الجهاز الهضمي مثل الإصابة بـ الإسهال والألم و ارتفاع درجة حرارة الجسم مما يشبه إلي حد كبير النزلة المعوية.





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لذا نصح استشاري الكبد و الجهاز الهضمى، عند الإصابة بـ إسهال مع أي عرض للصدر والحلق أو غيرها من الأعراض بضرورة التوجه للمستشفى للاطمئنان.





وأشار عمرو المستكاوى إلى أن الوقاية و البعد عن التجمعات قدر الإمكان و ارتداء الكمامة و غسل اليدين بالماء و الصابون من أهم الإجراءات التى يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا



