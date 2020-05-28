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سيارات

أيهما أهم قبل شراء المستعمل.. عُمر السيارة أم المسافة التي قطعتها؟

الخميس 28/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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اماني نوار
أغلب الأشخاص الذين يريدون شراء سيارة يسألون دائما عن عمر السيارة وليس عن المسافة التي تخطتها في السير.


وبعيدا عن  شراء السيارات الجديدة يجب على قائد السيارة معرفة العوامل الي تؤثر على قرار اختيار سيارة مستعملة للشراء تحت ميزانية ونوع الطراز.


وقبل القيام بهذه الخطوة ودفع الكثير من النقود علي قائد السيارة أن يتأكد أن سعر السيارة المتاحة للبيع مناسب أم لا وذلك عن طريق  المسافة التي قطعتها السيارة منذ خروجها من المعرض فهي أهم بكثير من عمرها بسنوات .


فمن المعروف أن السيارة صنعت لتستمر وفقا للاستخدام وليس الوقت فمثلا نجد سيارات مستعملة معروضة للبيع وتمتلك من العمر عامين فقط ولكنها قطعت مسافة تخطت الـ100 ألف كيلو متر.


وسنرى أيضا ان هناك سيارات أخرى مر عليها أكثر من 5 سنوات استخدام لكنها لم تسر على الطرقات إلا لمسافة تصل إلى 50 ألف كيلو متر.


لذلك في هذه الحالة  تبين مدى اهتمام مالك السيارة بصيانتها الدورية المستمرة وكيفية الحفاظ على مختلف أجزائها.
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