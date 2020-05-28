بعد ثلاثة أشهر .. قلبي يا قلبي لـ نانسي عجرم تقترب من 18 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية "قلبي يا قلبي" لـ نانسي عجرم ، نجاحا كبيرا جدا حيث إقترب من كسر حاجز الـ 18 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على قناة "يوتيوب"، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على طرحه.





تقول كلمات الأغنية :"قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.. مش وقتا هلأ ارجع حب .. هلأ ما فيي و منه بإيديي .. مابعرف شو صارله ها القلب .. معقولة حبيتك عـ ذوقي نقيتك .. بعيوني في إنت وبس".





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ليالي ليالي عم بسهر ليالي .. واشتاق لك من دون ما أحس .. ى ما بعرف شو قلك .. لو فيي ما قلك .. عن قلبي وشو صاير فيه .. ومبين علي في سر بعيني .. طمني حسيت بشي".





أغنية "قلبي يا قلبي" كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق، والفيديو كليب من إخراج راجا نيهمي.