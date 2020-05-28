بعد حفلها الأونلاين.. رسالة من نانسي عجرم لجمهورها

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها بعد إحيائها أول حفل أونلاين لها اول امس الثلاثاء.





وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي".





يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي.. تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو❤️ #أمل_بلا_حدودhttps://t.co/U3kiv5pjGM — Nancy Ajram (@NancyAjram) May 28, 2020

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واضافت: "تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".





واحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا "أون لاين"، مساء اليوم، ثالث أيام عيد الفطر من خلال قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشاركت نانسي عجرم مؤخرا، في شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل سكر زيادة للنجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.



