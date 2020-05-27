آخر ظهور لـ نانسي عجرم.. شاهد

نشرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وتظهر نانسي في الصورة من اخر حفلتها التي اقامتها "لايف" ، وعلقت نانسي علي الصورة قائلة: #NancyYTLive













ونالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى :





كانت حفلة بتجنن





احلي حاجة في العيد الحفلة دية بجد





طلعتينا من مود الكورونا باغنيكي وروحك الحلوة ديه





متالقة دايما





وكانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، اقامت حفلا فنيا، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمت باقة من أغانيها الرائعة في ظل البقاء في المنزل.