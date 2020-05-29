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ديني

أمين الفتوى: يجوز للسيدات قراءة القرآن بدون حجاب

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:53 ص
أمين الفتوى: يجوز
أمين الفتوى: يجوز للسيدات قراءة القرآن بدون حجاب
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محمود ضاحي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ليس شرطا ارتداء الحجاب عند قراءة القرآن، مشيرا إلى أنه تصح القراءة بدونه.

هل يجوز قراءة القرآن دون تحريك الشفتين، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وقال « عبد السميع» في فيديو مسجل على صفحة دار الإفتاء بموقع «يوتيوب» إن قراءة القرآن دون تحريك الشفتين لا تسمى قراءة، وإنما هو إمراء للقرآن على القلب، وهو جائز شرعًا ولا شيء فيه. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن سرًا دون تحريك الشفاه ليس في ثواب قراءة القرآن بصوت، لافتًا: ضابط القراءة تحريك  اللسان والشفتين وخروج الهواء من الفم. 


هل يجوز قراءة تفسير القرآن من غير وضوء ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب".

وردّ عبد السميع قائلًا: أنه لا مانع من قراءة تفسير القرآن من غير وضوء، ولا شرط الوضوء لقراءة التفسير لكنه من قبيل المستحب الذي لا يؤمر الإنسان به.

 ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعًا لكنه لا يجوز للحائض مس المصحف.

قراءة القرآن للحائض من المصحف مختلف في حكمها
حكم قراءة القرآن للحائض من الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء والخروج من الخلاف مستحب، وقراءة القرآن للحائض من المصحف ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ إلى المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيرها من الوسائل الأخرى.
 


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