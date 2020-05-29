المقصود بالإرهاب.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المقصود بالإرهاب.
أثناء ذهابهم لجمع
الطماطم.. إصابة 17 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالنوبارية
جاء في حيثيات الحكم
أنه المقصود
بالإرهاب في تطبيق أحكام القانون ؟ المادة ٨٦ عقوبات المضافة بالقانون ٩٧ لسنة
١٩٩٢ . المادتان ٨٦ مكررًا ، ٨٦ مكررًا (أ) عقوبات . مفادهما ؟ العبرة في قيام
الجماعة أو الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهاب . لا
تتوقف على صدور ترخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك وإنما بالغرض الذي تهدف إليه
والوسائل التي تتخذها وصولًا إلى غايتها . جرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة
جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو
الانضمام إليها أو المشاركة فيها . مناط تحققها ؟ القصد الجنائي في جرائم إنشاء أو
تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية
أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها . تحققه : بعلم الجاني
بالغرض الذي تهدف إليه . استخلاصه : من مضمون الأعمال الإرهابية التي ترتكبها تلك
الجماعة وتعد صورة لسلوكها الإرهابي سواء شارك الجاني في ذلك العمل أو لم يشارك .
حد ذلك ؟ مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة بجرائم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم
أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو إمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة
فيها أو الانضمام إليها أو المشاركة فيها .