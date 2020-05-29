الجيش الليبي يصد هجوما كبيرا لمليشيات أردوغان جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء أمس الخميس، إحباط هجومًا كبيرًا للمليشيات والمرتزقة المدعومة من تركيا جنوبي العاصمة طرابلس.





ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، قوله: "الجيش صد هجومًا للمليشيات المسلحة على طول مختلف محاور جنوب العاصمة طرابلس، وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم".





وأضاف: "الهجوم شارك فيه مالا يقل عن 1500 مرتزق سوري وفقًا لاعترافات أحد الأسرى الذين تم أسرهم اليوم إضافة إلى عدد آخر من المليشيات الليبية الموالية لتركيا".





وتابع: "الهجوم أسفر عن سقوط 60 قتيلا بصفوف المهاجين بين ليبيين وسوريين، من ضمنهم قادة من الجنسيتين إضافة إلى إصابة أكثر من 100 مسلح، ما أضطر المستشفيات التي تستقبلهم الى إطلاق نداءات التبرع بالدم".



