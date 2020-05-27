الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

طالب الجيش الوطني الليبي الدول العربية بالاتحاد والوقوف أمام التدخل التركي في ليبيا.









وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في حوار مع قناة "العربية"، إن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجند أبناء العرب (يقصد السوريين) لقتل العرب.









وأضاف أن السوريين يذهبون للقتال في تركيا بسبب الترهيب التركي.









وانتقد المسماري ذكر الولايات المتحدة واستنكارها للطائرات الروسية، وتجنبها أي ذكر للتدخل التركي في ليبيا.









وأكد المسماري مجددا على أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي وإنهاء حلم أردوغان.









وتابع أن تركيا أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة، وأن قطر تقوم حاليًا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.