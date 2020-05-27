AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
طالب الجيش الوطني الليبي الدول العربية بالاتحاد والوقوف أمام التدخل التركي في ليبيا.


وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في حوار مع قناة "العربية"، إن التدخل التركي خطير ويجب أن يوضع أمام العرب لوقفه، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجند أبناء العرب (يقصد السوريين) لقتل العرب.


وأضاف أن السوريين يذهبون للقتال في تركيا بسبب الترهيب التركي.


وانتقد المسماري ذكر الولايات المتحدة واستنكارها للطائرات الروسية، وتجنبها أي ذكر للتدخل التركي في ليبيا.


وأكد المسماري مجددا على أن الجيش الوطني الليبي قادر على مواجهة التدخل التركي وإنهاء حلم أردوغان.


وتابع أن تركيا أرسلت إلى ليبيا 2000 عسكري تركي غير المرتزقة، وأن قطر تقوم حاليًا بتجهيز قاعدة الوطية لصالح تركيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يكبد ميليشيات تركيا خسائر فادحة

بعد تمرد المرتزقة السوريين.. تركيا تجند الأطفال للقتال في ليبيا

الجيش الليبي: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فى مدينة ترهونة

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية ثانية في ترهونة

تركيا تواصل دعم الإرهاب في ليبيا بجلب المرتزقة لدعم السراج

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول القهوة؟

ارتداء الكمامة ومنع المصافحة .. قرار عاجل من الأزهر للحد من انتشار كورونا

انفجار تانك بنزين بالمنزلة.. ومصرع شخصين وإصابة آخرين

الدم والحرقان.. أعراض مبكرة للإصابة بسرطان البروستاتا

امرأة يحدث لها عارض عجيب عند مسك المصحف.. والإفتاء: أبشري خيرًا

مفاجأة جديدة بشأن قضية خالد بوطيب ضد الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة كندية تحسم الجدل حول فائدة الكمامة القماش

ضعف النظر.. كورونا يصيب رئيس الوزراء البريطاني في عينيه .. فيديو

خوفاً من كورونا.. مقهى يستعين بـ روبوت لتحضير وتقديم الطلبات للزبائن.. شاهد