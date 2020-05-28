الجيش الليبي يعلن شن غارات على مخازن ذخيرة للمتطرفين بطرابلس

كشف الجيش الوطني الليبي ، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الغارات على مخازن ذخيرة للميليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس.









وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: "قواتنا صدت محاولة تقدم جديدة للميليشيات في محاور جنوب طرابلس".









وأضاف المحجوب وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية أن الجيش الليبي لا يزال يحافظ على جميع تمركزاته في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس.









وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، صرح بأن الجيش الليبى قادر على حسم المعارك ضد الميليشيات فى طرابلس.









وأكد المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية فى المعارك بالعاصمة الليبية طرابلس، معقبا: نواجه أيضا حربا إعلامية وشائعات من قبل القنوات الإرهابية التى تستهدف الجيش الليبي.