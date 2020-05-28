AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن شن غارات على مخازن ذخيرة للمتطرفين بطرابلس

الخميس 28/مايو/2020 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشف الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من الغارات على مخازن ذخيرة للميليشيات والتنظيمات المتطرفة بمنطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. 


وقال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: "قواتنا صدت محاولة تقدم جديدة للميليشيات في محاور جنوب طرابلس". 


وأضاف المحجوب وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية أن الجيش الليبي لا يزال يحافظ على جميع تمركزاته في كل محاور القتال بالعاصمة طرابلس. 


وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، صرح بأن الجيش الليبى قادر على حسم المعارك ضد الميليشيات فى طرابلس.


وأكد المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية فى المعارك بالعاصمة الليبية طرابلس، معقبا: نواجه أيضا حربا إعلامية وشائعات من قبل القنوات الإرهابية التى تستهدف الجيش الليبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطف وقتل تحت التعذيب.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة رئيس مخابرات الوفاق

الجيش الليبي: الانسحاب من قاعدة الوطية لن يؤثر على سير المعارك

العميد خالد المحجوب: لم يتم استخدام قاعدة الوطية الليبية منذ شهور .. فيديو

الابتعاد عن طرابلس وإقامة منطقة عازلة.. أهم قرارات الجيش الليبي بعد الانسحاب من قاعدة الوطية

المسماري: المليشيات تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية.. وجيش ليبيا لم يتسلم طائرات حديثة

الجيش الليبي ينفي استلام طائرات حربية من أي دولة.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أسعار السلع التموينية المقرر صرفها في شهر يونيو

الزمالك يطلب من الصفاقسي توقيع حمزة المثلوثي إلكترونيًا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر هذا الرابط الآن.. ونسبة النجاح 99.71 %

لمواجهة وباء كورونا.. وزارة الصحة تطلق تطبيق صحة مصر

اعتقدت أنها تعاني من حصوات الكلى.. أم تكتشف حملها قبل ولادة طفلتها بساعتين

أخرج العصابات من السجون .. رئيس وزراء تركيا الأسبق يفتح النار على نظام أردوغان..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انزل شغلك في أمان.. الكمامة والتباعد سلاح لمواجهة فيروس كورونا

لا تؤذي الإنسان.. 10 معلومات عن حشرة الزيز

بالأسود المخطط.. ريهام أيمن تتألق فى أحدث جلسة تصوير