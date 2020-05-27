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الجيش الليبي ينفي استلام طائرات حربية من أي دولة.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:30 م
المتحدث بأسم الجيش
المتحدث بأسم الجيش الليبيى
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أسامة علي
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبى قادر على حسم المعارك ضد الميليشيات فى طرابلس.

وأكد المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروع بشرية فى المعارك بالعاصمة الليبية طرابلس، معقبا: نواجه أيضا حربا إعلامية وشائعات من قبل القنوات الإرهابية التى تستهدف الجيش الليبيى.

ونفى المسمارى،  أستلام الجيش الليبى أى طائرات حربية جديدة من أى دولة خارجية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ان القوات المسلحة الليبية تخوض حربا فى عدة محاور وكبدت الميليشيات خسائر كبرى.

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