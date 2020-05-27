الجيش الليبي ينفي استلام طائرات حربية من أي دولة.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش الليبى قادر على حسم المعارك ضد الميليشيات فى طرابلس.





وأكد المسمارى خلال مؤتمر صحفى له، أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروع بشرية فى المعارك بالعاصمة الليبية طرابلس، معقبا: نواجه أيضا حربا إعلامية وشائعات من قبل القنوات الإرهابية التى تستهدف الجيش الليبيى.





ونفى المسمارى، أستلام الجيش الليبى أى طائرات حربية جديدة من أى دولة خارجية.



