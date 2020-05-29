مصطفى شعبان ينشر صورا له من الأقصر.. والجمهور: مفتقدين أعمالك في رمضان

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهورة بمجموعة من الصور له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر مصطفى شعبان بالصور من مدينة الأقصر بملابس رياضة وانهالت التعليقات من متابعية وجاءت بين "مفتقدين اعمالك في رمضان" و "عالمي" و " منور يا نجم".



وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

بعد تأجيل مسلسله .. مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان





يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح