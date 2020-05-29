AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى شعبان ينشر صورا له من الأقصر.. والجمهور: مفتقدين أعمالك في رمضان

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:22 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
Advertisements
مصطفى كرم

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهورة بمجموعة من الصور له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفى شعبان بالصور من مدينة الأقصر بملابس رياضة وانهالت التعليقات من متابعية وجاءت بين "مفتقدين اعمالك في رمضان" و "عالمي" و " منور يا نجم".

وخرج مصطفى شعبان بشكل رسمي من المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

بعد تأجيل مسلسله .. مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان


يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ بلوفر أحمر.. سمر مرسي تخطف أنظار متابعيها

شاهد.. مصطفي شعبان في إطلالة جديدة

مصطفى شعبان عن انتشار فيروس كورونا: بإذن الله هنعدي

شاهد... مصطفى شعبان يهنىء الأقباط بعيد القيامة

مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان

بعد تأجيل مسلسله .. مصطفى شعبان يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع .. فستان هيفاء وهبي يبهر الجمهور بأناقته.. فيديو

الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

تأخرت في إعداد الطعام.. حكاية فتاة قتلها شقيقها وتركها جثة هامدة في قنا

الجيش الليبي يصد هجوما كبيرا لمليشيات أردوغان جنوب طرابلس

هنفتح البلد إزاى؟ .. رسالة قوية من عمرو أديب بعد قفزة إصابات كورونا فى مصر

أهم الأخبار .. مصر تتخطى 1000 إصابة بـ كورونا في اليوم ..أمريكا تعتزم معاقبة الصين..ومصير حساب ترامب على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

بالتربون .. غادة عبد الرازق بملابس محجبات تثير الجدل على إنستجرام

في أحدث جلسة تصوير .. رحاب الجمل بمكياج مختلف.. والجمهور: يعنى كده مش هنعرفك ياعبير