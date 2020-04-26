مصطفي شعبان يشارك جمهوره بصورة جديدة





شارك الفنان مصطفي شعبان جمهوره بصوره له من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و علق مصطفي على الصوره قائلا :" افندينا ، يتوب علينا ربنا "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" مسلسلات رمضان ملهاش لازمه منغيرك".





وتابعت أخرى قائله :" وحشتنا يا افندينا و الله ".





و يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.