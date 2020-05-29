موجز السوشيال ميديا.. صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا.. بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني..شاهد

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

صورة لشيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب التقطت لها خلال زيارتها لأحد الأطباء داخل مركزه الخاص.





بهذه الطريقة.. أحمد حسن كوكا يحتفل بقرب عودة الدوري اليوناني.. شاهد

احتفل احمد حسن كوكا لاعب فريق أولمبياكوس اليوناني، بقرب عودة الدوري اليوناني بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





إيمان العاصي تنشر صورا مع ابنتها وتوجه لها رسالة .. شاهد

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها بمجموعة من الصور لها مع ابنتها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





حازم إمام يدعم شيكابالا بعد الهجوم عليه.. شاهد

وجه الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق الدعم ل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد تعرضه لحملة هجوم من بعض الجماهير بعد نشره صورة له برفقة زوجته ونجله.