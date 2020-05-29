خطوات الحصول على قرض مشروع إحياء البتلو بالقليوبية.. صور

مشروع إحياء البتلو من المشروعات التي توليها محافظة القليوبية اهتماما خاصا، حيث يستهدف صغار المربين وشباب الخريجين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية.









ويقدم المشروع بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة فى أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني ويتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة.









وتحتل محافظة القليوبية المركز الثانى فى جملة التمويل للمربين بحوالى 74 مليون جنيه من جملة المبالغ الممولة من البنك الزراعى المصرى طبقا لمبادرة البنك المركزى المصري والتي تبلغ 1.6 مليار جنيه.









ويبلغ عدد المستفيدين (المربين) من مشروع البتلو بالمحافظة 744 مربيا بإجمالى 5300 رأس "أبقار وجاموس" لخدمة مشروع البتلو بخلاف تواجد 181 مزرعة إنتاج حيواني تسمين وألبان على مستوى المحافظة.





من جانبه قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن خطوات الحصول على قرض مشروع البتلو تبدأ بتقديم طلب إلى البنك الزراعى المصري التابع له حيث تقوم لجنة مكونة من "مهندس إنتاج حيوانى وعضو من البنك الزراعي وعضو من الطب البيطرى" بعمل المعاينة للتحقق من صلاحية الحظيرة وموقع المشروع.





وأضاف زايد أنه في حالة إذا كان القرض للتغذية يتم معاينة عدد الرؤوس الموجودة فعليًا، أما إذا كان القرض بغرض شراء رؤوس للتربية يتم معاينة الحلقات (التى يتم تسكين الحيوانات بها) فى الحظيرة، وعند الحصول على القرض يتم متابعته من قبل إدارة الإنتاج الحيوانى للتأكد من عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها والتأمين عليها.





وأشار إلى أنه يتم الإقراض على مرحلتين - الأولى قرض بمبلغ 3000 جنيه لكل رأس بتلو من وزن 60 كجم – 70 كجم للعجل البتلو حتى يصل إلى 250 كجم، والمرحلة الثانية قرض بمبلغ 4000 جنيه لكل راس من وزن 250 كجم – 450 كجم، ويكون القرض بحد أقصى 500 الف جنيه للفرد، أما الجمعيات والشركات بحد أقصى مليون جنيه.





التقدم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة و صورة بطاقة الرقم القومي لطالب التمويل وكذا الضامن إن وجد وكذلك صورة المؤهل الدراسى بالنسبة لشباب الخريجين بعد الاطلاع على أصل الشهادة. وعن شروط التقدم للحصول على قرض مشروع البتلو بالقليوبية اضاف انه يتم



