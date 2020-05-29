فيسبوك يواجة الصفحات المزيفة بـ البطاقة الشخصية.. تفاصيل

أعلن عملاق التواصل الإجتماعى الأشهر فى العالم فيسبوك Facebook أنه سيطلب من المستخدمين أصحاب الصفحات ذات شعبية كبيرة الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية ID، وذلك للحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات فى أنحاء العالم.





وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقنى فإن فيسبوك يهدف لإيقاف الحسابات الوهمية و منع حملات تتزعمها حكومات أجنبية لتحقيق أهداف سياسية، بالإضافة إلى الحد من انتشار المعلومات الخاطئة.





وأشارت منصة فيسبوك بأنه إذا رفض أصحاب الصفحة تقديم اثبات للشخصية ID، فسيتم إيقاف المشاركات و تعليق المنشورات عن المتابعين .





وقالت شركة فيسبوك إن الصفحات التي تحتوي على تفاعل باستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لتقديم إثبات لتحقيق الشخصية، وفى حالة كانت المعلومات مزيفة سيتم حظر الحساب المذكور من استخدام الصفحة.





و يعمل موقع فيسبوك الآن على مراجعة أولية لإنتهاكات المحتوى التى يتم الإبلاغ عنها، وسيتلقي أصحاب الصفحات التى يتم الإبلاغ عنها إشعارًا لتأكيد البيانات.