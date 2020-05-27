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تكنولوجيا

جاهز للتحدث.. تطبيق جديد من فيسبوك يغنيك عن المكالمات الهاتفية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:31 ص
تطبيق CatchUp
تطبيق CatchUp
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شيماء عبد المنعم
أطلق فريق البحث والتطوير الداخلي NPE Team، التابع لشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، اليوم تطبيقا جديدا يسمي CatchUp، يسهل على الأصدقاء والعائلة تنسيق المكالمات الهاتفية أو إعداد مكالمات جماعية صوتية مع ما يصل إلى 8 أشخاص.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، يتيح تطبيق فيسبوك CatchUp، عن غيره من تطبيقات التراسل المنافسة، إمكانية إجراء المكالمات الصوتية فقط وليست مكالمات الفيديو، كما يتميز التطبيق بإظهار المستخدمين المتاحين فقط.

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ومن أبرز ميزات تطبيق الاتصال الجديد المملوك لشركة عملاق التواصل الاجتماعي، بأنه لا يحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك، ويعمل تطبيق CatchUp مع قائمة جهات الاتصال في الهاتف فقط، وليس قائمة الأصدقاء على حساب فيسبوك.

ويتيح التطبيق المستوحي تصميمه من خدمة Houseparty، إمكانية تحديد الوقت الذي يكون فيه الأصدقاء متاحين للتحدث، وكما يتيح كاتشاب أيضًا معرفة من يستخدم الخدمة ضمن نطاق موقعك أو دولتك، عن طريق إرسال إشعارات عندما يفتح الأصدقاء التطبيق ووضع علامة عليها باسم "هنا here" في واجهة التطبيق.

ويعرض تطبيق CatchUp، حالة المستخدمين بأنهم "جاهز للتحدث Ready to Talk"، للإشارة إلى إمكانية إجراء مكالمة، والتى تظهر في القسم العلوي من واجهة المستخدم، وفي الأسفل يمكنك رؤية الأصدقاء غير المتصلين، وجهات الاتصال الأخرى.

ويسمح تطبيق كاتشاب للمستخدمين على أجهزة أندرويد وiOS، إمكانية إنشاء مجموعات من الأصدقاء والعائلة، وجهات الاتصال ضمن الخدمة  أو الانضمام إليها، إلى جانب إمكانية إجراء مكالمات شخصية مزدوجة كبديل عن استخدام الهاتف.
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