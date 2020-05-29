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محافظات

ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:21 م
ري البحيرة
ري البحيرة
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جمالات الدمنهورى

تجرى مديرية الرى بالبحيرة تنفيذ خطتها فى تطهير الترعة والمصارف بزمام كافة مراكز وقرى المحافظة حفاظًا على البيئة من التلوث وعلى الصحة العامة للمواطنيين.

وشدد اللواء  هشام آمنة ـ محافظ البحيرة على استمرار المتابعة اليومية لحاله المصارف و المجاري المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث

وفى هذا السياق أكد عامر شكري – مدير مديرية الري على متابعة أعمال تطهير ونزع حشائش ترعة فرع البرية٣ بهندسة ري ادكو وكذا ترعة الخندق الغربى بهندسة رى ايتاى البارود بالإضافة إلى تنفيذ خطة الصيانه اللازمه لمحطة خلط وسيط ترعة المشايخ بهندسة رى الرحمانية .

وأشار عامر الى  تطهير ونزع حشائش ترعة الضاهرى الغربى وكذا ترعة ساحل مرقص بهندسة رى شبراخيت وازالة حشائش ترعة التحدى من الفم حتى كيلو 500•5 بواسطة معدات هندسة رى التحدى ونزع حشائش مصرف الخندق الغربى بهندسة صرف ايتاى البارود امام محطة الخندق الغربى .

*وأضاف وكيل رى البحيرة على أنه جارى تنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش ترعتى القماحين والحمامى بهندسه رى أبو حمص
*  تطهير ونزع حشائش ترعة دليل الخندق الغربى بهندسه رى ايتاى البارود

ومتابعه اعمال تطهير ونظافة مص محطه الخندق الغربى وازاله الحشائش والمخلفات الموجود امام الصاوله وكذا متابعة أعمال الصيانه الجارية لها وتطهير والتنظيف أمام الوحدات بمحطه رفع الصرف الزراعى بالبوصيلى لضمان كفاءة التشغيل والحفاظ على استقرار مناسيب المحطه

ولفت إلى إستمرار اعمال تطهير ونظافه الحشائش من ترعة التحدى أمام المحطه هندسة الرى وازالة الحشائش من امام تغطية ك6.00 على ترعة شاهين بقرية قليشان هندسة رى كوم حماده بالادارة العامه لرى غرب البحيرة

ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه
ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه
ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه
ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه
ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه
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