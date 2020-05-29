مواجهات عسكرية ساخنة على الحدود السودانية الإثيوبية.. الصين تهدد بعمل عسكري ضد تايوان.. وترامب يلاحق منصات التواصل الاجتماعي بأمر تنفيذي.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

مقتل ضابط بالجيش السوداني في اشتباكات مع ميليشيات مدعومة من إثيوبيا

تركيا تخطط لتحويل قاعدة الوطية الليبية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين إلى تونس

تصاعد أعمال الشغب في مدينة منيابوليس الأمريكية على خلفية قتل شرطي لرجل أسود

الصين تهدد بعمل عسكري ضد تايوان لمنعها من الانفصال





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيات مدعومة من إثيوبيا على الحدود بين البلدين، وتابعت تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا، كما اهتمت بتوقيع الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يحد من حصانة منصات التواصل الاجتماعي ضد الملاحقة القانونية.





في الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن ضابطا بـ الجيش السوداني قُتل وأصيب عدد آخر أمس الخميس في هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.





وأضافت «شهدت الحدود السودانية الإثيوبية بولاية القضارف توترا جديدا صباح الخميس حيث توغلت قوة من الميليشيات الإثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية في معسكر بركة نورين».





ونقلت صحيفة "الخليج" عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تأكيده، أمس الخميس، أنه لا يحق لأي جهة أو قوة أن تكون خارج إطار الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين القوات الأمنية بمختلف صنوفها، فيما شدد الرئيس برهم صالح، والكاظمي، خلال لقائهما، على أهمية انتهاج العراق سياسة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، مستندةً إلى احترام السيادة العراقية.





من جهة أخرى، ذكر بيان للرئاسة العراقية، أن صالح أكد خلال لقائه أمس مع الكاظمي، ضرورة الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية؛ بترشيح شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود.





وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الحكومة الجزائرية مددت الحجر الصحي المفروض لأسبوعين إضافيين إلى 13 يونيو المقبل ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا. وحسب بيان صادرة عن الوزارة الأولي، فإن تمديد الحجر يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من السبت 30 مايو إلى السبت 13 يونيو، حيث تم تمديد الحجر في 16 ولاية من أصل 48. وسيكون ساري المفعول من الساعة 1700 مساء إلى 0700 صباحا، بينما يمتد الحجر المطبق من الساعة 1900 مساء إلى 0700 صباحا في باقي الولايات بالتوقيت المحلي.





وكشفت مصادر لصحيفة "البيان" عن تخطيط تركيا لتحويل قاعدة الوطية الجوية إلى مركز لانطلاق الإرهابيين من ليبيا إلى تونس، لا سيما أن أنقرة خبيرة في إرسال الإرهابيين إلى دول المنطقة، مثلما يحدث في سوريا. وأوضحت المصادر أن هناك مخططًا تركيًا لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا، لتكون بؤرة ومركزًا للمقاتلين، خاصة من سوريا والعراق، وذلك بعدما أعلن الجيش الليبي سيطرته على منطقة الكازيرما وكوبري المطار جنوب طرابلس.





وأضافت المصادر أن تركيا تستغل علاقتها بجماعة الإخوان في تونس، لاستخدام الأراضي التونسية، كمعبر لتمرير الأسلحة والمرتزقة، لدعم حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني، التي تسعى لتحرير طرابلس من الميليشيات المسيطرة عليها.





وبحسب موقع "24" الإخباري، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لنظيره الأمريكي مايك بومبيو أمس الخميس، رفض المملكة لضم إسرائيل أراضي في الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "تقويض فرص السلام"، داعيًا إلى "إطلاق مفاوضات مباشرة وجادة" لإنهاء النزاع بين الدولة العبرية والفلسطينيين. وأكد الصفدي أن "السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي عربي سيظل الأردن يعمل على تحقيقه".





دوليًا، أبرزت "الخليج"، توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرًا تنفيذيًا بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعدها بالحد من حصانتها، وأنه لن يجعلها فوق المسؤولية القانونية، بعدما مارست بحد وصفه «نشاطًا سياسيًا». وقال الرئيس الأمريكي إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لديها سلطة لا حدود لها، وأنها باتت «ثرية بما فيه الكفاية»، وتعهد ترامب بالتنسيق مع الولايات لضبط النشاط التجاري لتلك المنصات.





وقالت "البيان" إن مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عمليات نهب ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن لليلة الثانية على التوالي، بعدما أدى موت رجل أسود خلال توقيفه بعنف من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.





ودعا قائد شرطة هذه المدينة الواقعة في شمال الولايات المتحدة المتظاهرين إلى الحفاظ على هدوئهم لتجنب الانفلات وقام متظاهرون بإضرام النار في محل لبيع قطع الغيار للسيارات وبنهب محل تجاري.





وذكرت "الاتحاد" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن أمس تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.





وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، إن سلطات إنجلترا ستسمح بتجمع ما يصل إلى ستة أشخاص خارج المنازل، كما سيعاد فتح المدارس تدريجيًا، اعتبارًا من الاثنين المقبل. وأضاف أن شركات التجزئة ومعارض السيارات ستتمكن من معاودة أنشطتها، اعتبارًا من يوم الاثنين لكنه نبّه إلى أن التغييرات «خطوات تجريبية صغيرة إلى الأمام».





وبحسب موقع "24"، قال أحد أكبر القادة العسكريين في الصين اليوم الجمعة، إن بكين ستهاجم تايوان إن لم يكن أمامها خيار آخر لمنعها من الاستقلال، في تصعيد من بكين في لهجة الخطاب ضد الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي، والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.