AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رحلة ألمانية تغادر مطار القاهرة لنقل 287 راكبا عائدين إلى بلادهم

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:49 م
لوفتهانزا
لوفتهانزا
Advertisements
نورهان خفاجي
غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانز، على متنها نحو 287 عالقا فى طريقها إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا.

وقالت مصادر مطلعه بـ مطار القاهرة، إن الرحلة رقم LH483 قد غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 287 عالقا فى طريقهم إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.


واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، عشرات الرحلات الجوية للعديد من الدول لإجلاء مواطنيها من مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما سيرت وزارة الطيران المدني، أيضا، عشرات الرحلات إلى دول الخارج لإجلاء المصريين العالقين هناك، جراء قرار وقف الطيران على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة المصريين العالقين في لندن

الخطوط العراقية تجلي مواطنيها من القاهرة.. وإير كايرو تنقل أجانب إلى فرنسا

موجز المطار: استمرار رحلات الإجلاء وعودة العالقين.. شروط جديدة لدخول المصريين لمواجهة كورونا

رحلة استثنائية تغادر القاهرة على متنها 293 مواطنا عراقيا

رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لنقل 285 مواطنًا عراقيا لبلادهم

596 عالقا مصريا بالسعودية يصلون مطار القاهرة خلال ساعات

ترشيحاتنا

بسبب التأمين الإجباري.. محمد فضل الله يحذر الأندية ولاعبي الدوري ويطالب بتوقيع الغرامات

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بعد غياب أكثر من 60 يوما

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

AdvertisementS

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا