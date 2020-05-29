رحلة ألمانية تغادر مطار القاهرة لنقل 287 راكبا عائدين إلى بلادهم

غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانز، على متنها نحو 287 عالقا فى طريقها إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا.
وقالت مصادر مطلعه بـ مطار القاهرة، إن الرحلة رقم LH483 قد غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 287 عالقا فى طريقهم إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، وتم إنهاء إجراءات سفر الركاب من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.
واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، عشرات الرحلات الجوية للعديد من الدول لإجلاء مواطنيها من مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما سيرت وزارة الطيران المدني، أيضا، عشرات الرحلات إلى دول الخارج لإجلاء المصريين العالقين هناك، جراء قرار وقف الطيران على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.