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منوعات

ظهور جسم فضائي غريب بسماء ولاية كولورادو الأمريكية .. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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احمد شريف

ادعى أصحاب نظرية تعايش الكائنات الفضائية على الأرض، أن أحد الأجرام السماوية البيضاء التي ظهرت بولاية كولورادو تعتبر دليلا قويا على وجود الفضائيين على سطح الأرض.


وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار، يوضح الفيديو الذي، قيل إنه تم تسجيله بالقرب من كولورادو سبرينجز، بولاية كولورادو الأمريكية، جسما كروي الشكل يسير ببطء في السماء على مسافة يصعب قياسها.


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وأفادت الصحيفة أن مقطع الفيديو كان ضبابيا بعض الشيء، ولكن في الثواني القليلة الأخيرة من الفيديو ، يبدو الجرم السماوي وميضا قبل أن يختفي وراء الشجر بالمنطقة المذكورة.



تمت مشاركة المقطع الغريب على قناة ET Data Base على يوتيوب وتم مشاهدته أكثر من 1500 مرة منذ تحميله في 22 مايو.



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