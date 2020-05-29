التموين تطرح زيت خليط بـ17 جنيها وأرز عالي جودة بـ 8 أول يونيو

تبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو يوم الأثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2020 وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري.
ويستعرض صدى البلد قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يونيو المقبل كالتالي:
زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها
سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه
أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات
فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه
عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات
مكرونة معبأ 500 جرام بسعر 3.65 جنيه
جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 5 جنيهات