AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصريحات نارية.. شهادة رئيس الكاف أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الوداد والترجي

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:49 م
صدى البلد
Advertisements

كشفت تقارير مغربية عن الشهادة التي أدلى به أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قضية الوداد والترجي أمام المحكمة الرياضية، اليوم الجمعة.


وشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 جدلًا كبيرًا بسبب انسحاب الوداد بعد علمه بتعطيل تقنية الفار، بالإضافة إلى عدم احتساب هدف صحيح له سجله وليد الكرتي، حيث إلغاء الحكم بكاري جاساما بداعي التسلل.


ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن رئيس الكاف أكد في شهادته بأنه تعرض للتهديد والسب من رئيس الترجي التونسي حمدي المدب.


وأوضحت: "رئيس الترجي هدده وطالبه بتسليم الكاف كأس دوري أبطال إفريقيا لفريقه، وإلا ستشهد البلاد فوضى مباشرة بعد نهاية المباراة".


واختتمت: "شهادة رئيس الكاف دعمت موقف الوداد في قضيته ضد الترجي التونسي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحكمة الدولية تكشف عن موعد جلسة الحكم في فضيحة رادس

المحكمة الرياضية تحدد موعد حسم شكوى الوداد ضد الترجي

حكايات رمضانية.. فضيحة تحت أنظار رئيس الكاف.. ليلة اغتيال حلم الوداد على يد جاساما وإهداء لقب أفريقيا للترجي

المحكمة الرياضية تستمع لأقوال أحمد أحمد في قضية الوداد والترجي الجمعة

مستعينا بـ شهادة رئيس الكاف.. الوداد ينتظر القرار النهائي بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

أزمة الترجي والوداد في يد العدالة الدولية .. فتح أوراق فضيحة رادس أمام المحكمة اليوم

ترشيحاتنا

البنوك تستأنف عملها الأحد في هذه المواعيد

السودان يحذر من اندلاع حرب شاملة مع إثيوبيا

ننشر أماكن صيدليات بيع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

منة عرفة تنشر صورة على البحر.. والجمهور: هو مفيش كورونا عندك

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأتربة والفيروسات .. 3 وصفات لتنظيف المنزل في ظل كورونا

مصابو السرطان الأكثر عرضة للإصابة بـ كورونا.. ما السبب؟

شاهد.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة