تصريحات نارية.. شهادة رئيس الكاف أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الوداد والترجي

كشفت تقارير مغربية عن الشهادة التي أدلى به أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قضية الوداد والترجي أمام المحكمة الرياضية، اليوم الجمعة.





وشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 جدلًا كبيرًا بسبب انسحاب الوداد بعد علمه بتعطيل تقنية الفار، بالإضافة إلى عدم احتساب هدف صحيح له سجله وليد الكرتي، حيث إلغاء الحكم بكاري جاساما بداعي التسلل.





ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن رئيس الكاف أكد في شهادته بأنه تعرض للتهديد والسب من رئيس الترجي التونسي حمدي المدب.





وأوضحت: "رئيس الترجي هدده وطالبه بتسليم الكاف كأس دوري أبطال إفريقيا لفريقه، وإلا ستشهد البلاد فوضى مباشرة بعد نهاية المباراة".





واختتمت: "شهادة رئيس الكاف دعمت موقف الوداد في قضيته ضد الترجي التونسي".