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منوعات

شاهد.. ملايين من أسراب الجراد تغزو الهند وتلتهم محاصيلها

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم تصوير أسراب ضخمة من الجراد الصحراوي تغزو كل سطح متاح  غرب ووسط الهند ، وذلك في ظل مواجهة الهند الفيضانات وموجة الحر وعدد متزايد من الإصابات بفيروس كورونا التاجي.


وتظهر الصور التي التقطت هذا الأسبوع في جايبور، وهي واحدة من 33 مقاطعة راجاستان ، ملايين الحشرات من الجراد التي تدمر الحقول وتغطي الجدران بينما تستمر الأسراب في تدمير المحاصيل في جميع أنحاء البلاد.


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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال الطائرات بدون طيار والجرارات والسيارات لتعقب الآفات الشرهة ورشها بالمبيدات الحشرية. 


وأفادت الصحيفة أن  الجراد دمر بالفعل ما يقرب من 125000 فدان من الأراضي الزراعية.


وقال نائب مدير منظمة تحذير الجراد الحكومية ك.  جورجار ان ثمانية إلى 10 أسراب ،  نشطة في أجزاء من راجاستان وماديا براديش.

 

فيما تسببت الحشرات في أضرار جسيمة للمحاصيل الموسمية في كلتا الولايتين ، مما أدى إلى تدمير العديد من المزارعين الذين يعانون بالفعل من تأثير الإغلاق الصارم للفيروس التاجي.

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