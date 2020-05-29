وفيات كورونا في الهند تتجاوز 4700 حالة

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع إلى 4706 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 165799 إصابة.





وقالت وكالة NITI AayogK، إن نحو 30 شركة في الهند تحاول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.









ووفقًا لوسائل إعلام هندية، قالت الهيئة الحكومية إن التجارب البشرية على اللقاحات المحتملة ستبدأ في غضون بضعة أشهر، سواء في الهند أو في الخارج.





وذكرت صحيفة "هندوستان تايمز" أن مؤسسات العلوم والتكنولوجيا في البلاد قوية للغاية"، ومكافحة فيروس كورونا سينجح من خلال اللقاحات والأدوية.





وأكد المستشار الرئيسي للوكالة أن الهند تسير على الطريق الصحيح لتطوير لقاح، لافتا إلى أن هناك 30 مجموعة في الهند يحاولون تطوير لقاح ضد "كوفيد-19".





وكانت وسائل إعلام أمريكية نشرت أمس الثلاثاء، بشرى سارة عن بدء تجارب اللقاح الأمريكي المنتظر لعلاج البشر من فيروس كورونا تمهيدًا لإطلاقه رسميا في العام الجاري.





وأعلنت الشركة الأمريكية المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" بدء التجارب البشرية وذلك على متطوعين فى أستراليا.





وهناك حوالى 12 لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19" في المراحل الأولى معظمها في الصين وأمريكا وأوروبا.