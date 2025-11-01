العمل في إسبوع تكثيف حملات متابعة تطبيق قانون العمل.. دعم عمالة المنشآت المتعثرة.. وفرص عمل بالداخل والخارج

أصدرت وزارة العمل اليوم "انفوجراف" يوضح حصاد "الوزارة" خلال أسبوع ..

دعم صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل محمد جبران أن الصندوق أنفق 2.379 مليار جنيه دعمًا لـ 441 ألف عامل في 3999 منشأة منذ تأسيسه عام 2002، منها 61 مليون جنيه خلال 4 أشهر فقط لدعم 18 ألف عامل. وأكد الوزير أن الصندوق مستمر في دوره القومي والإنساني لدعم العمال والمنشآت المتضررة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للعمال.

التدريب المهني

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل برئاسة وزير العمل محمد جبران أن الصندوق أنفق 36.7 مليون جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إجمالي ما تم إنفاقه منذ تأسيسه إلى 362.5 مليون جنيه لدعم منظومة التدريب المهني وإنشاء وتطوير المراكز والوحدات التدريبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي. *تنسيق مصري–سعودي تنظيم تنقل العمالة الموسمية واستعدادات موسم الحج..حيث بحث وزير العمل محمد جبران مع سفير السعودية بالقاهرة صالح بن عيد الحصيني آليات تنظيم تنقل العمالة المصرية إلى المملكة، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجانبين، ومناقشة حوكمة العمالة الموسمية استعدادًا لموسم الحج، مع الإشادة ببرنامج الفحص المهني المشترك الذي يرفع كفاءة العمالة المصرية المتجهة للسعودية.

*تعاون خارجي موسع اجتماع وزيري الخارجية والعمل لإنشاء قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج..حيث ناقش الوزيران بدر عبد العاطي ومحمد جبران بعض الملفات التي تخص العمالة المصرية بالخارج . *حملات تفتيش ميدانية مكثفة أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها خلال أسبوع واحد، حيث تم التفتيش على 721 منشأة، وتحرير 338 محضر مخالفة، ومنح مهلة لـ 390 منشأة لتصويب الأوضاع. وأكد الوزير جبران استمرار الحملات الميدانية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وضمان العدالة في الأجور وصون حقوق العمال. *جولات ميدانية بالعاشر من رمضان تفتيش 100 منشأة وتحرير 138 محضرًا مخالفًا ..حيث قاد الوزير محمد جبران حملة تفتيش موسعة داخل المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان شملت 100 منشأة، أسفرت عن 67 مخالفة للحد الأدنى للأجور و71 مخالفة لتصاريح الأجانب، مع منح مهلة لتوفيق أوضاع 76 منشأة. وأكد أن الوزارة تتبع نهجًا يجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لتحقيق بيئة عمل عادلة وآمنة. *وقف شركتين عن العمل لمخالفتهما قانون العمل الجديد توجّه الوزير محمد جبران ميدانيًا إلى مواقع عمل بعد رفض شركتين إجراءات التفتيش، وأصدر قرارًا بوقف العمل الفوري لحين استيفاء اشتراطات السلامة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفين حمايةً لأرواح العمال وحقوقهم. *تطوير مراكز السلامة والصحة المهنية تحويل مسرح المركز القومي لمنارة تدريبية جديدة...حيث قام الوزير محمد جبران بجولة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية لمتابعة تطوير أقسامه وتجهيز المسرح ليصبح منارة للتدريب والتوعية في مجالات السلامة المهنية، مؤكدًا أن المركز يعد ذراعًا رئيسيًا للوزارة في نشر ثقافة الوقاية وحماية العمال. *ملتقى التوظيف التكنولوجي "هواوي 6" شارك الوزير محمد جبران في افتتاح ملتقى "HiRE 6" الذي نظمته شركة هواوي بالتعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، بمشاركة أكثر من 100 شركة. وأكد أن الملتقى يجسد شراكة الدولة والقطاع الخاص في تمكين الشباب وتأهيلهم لقيادة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على برامج التدريب التحويلي والمهارات التكنولوجية وفقًا لرؤية مصر 2030. *التوعية بقانون العمل الجديد افتتح الوزير محمد جبران ندوة بعنوان "قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل"، بمشاركة قيادات عمالية من مختلف المحافظات. وأكد أن القانون جاء ثمرة حوار مجتمعي واسع ويمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل. *متابعة ميدانية للقانون الجديد واصل الوزير محمد جبران جولاته المفاجئة في التجمع والمولات ومحطات الوقود، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق قانون العمل الجديد وضمان حقوق العمال. *حملات السلامة المهنية كشف تقرير الإدارة المركزية للسلامة المهنية عن تفتيش 2298 منشأة خلال أكتوبر، وتحرير 1740 محضر مخالفة، وإيقاف العمل في منشأتين وغلق منشأة واحدة لوجود خطر داهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة. *وزير العمل يشارك في احتفالية اليوم الوطني التركي نيابةً عن دولة رئيس الوزراء، شارك الوزير محمد جبران في احتفالية اليوم الوطني للجمهورية التركية، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية–التركية وأهمية البناء على الخطوات الإيجابية التي تحققت بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة. *فرص عمل جديدة أعلنت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية متضمنة 6721 فرصة عمل في 107 شركة خاصة بـ 16 محافظة، تشمل وظائف متنوعة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، مع فرص مخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للشباب.